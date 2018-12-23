К дню рождения Иешуа Бен Иосифа (Христос)

"...и не стоит забывать что Иешуа булспособен предвидеть последствия на 10 шагов...Его ваааще никто немог "подставить" или "предать" ..вокруг небыло никого, кто бы мог прочсчитать всё,хотя бы на три шага вперед..Он всё сделал сам....Остальное приписали дети Господа...спустя 325 лет....так далеко не может просчитаь даже Сын Божий...он неведал последствий своей жертвы...отдаленных последствий...У Людей есть Свабода Воли и Свабода Выбора...неподвластные даже БОГАМ..так установленно с момента зарождения Людей...и это его Горе...оооочень долгое 2хтысячилетнее -горе....но скоро всё кончиться....

Многие Славяне могут непонять почему йа так говорю об Иисусе...потому что неведают и неПонимают в чем между Ним и Христианством- Разница....что Христианство скомилировано не "по" а -ВОПРЕКИ Его Воле,теми ,чъим отцом является Иегова Господь Бог Всеблагий Сатанаил...и кто непрзнал Его тогда и не признает Его сейчас,и ктт сделал всё! чтобы казнь его была дооооооологой оооочень долгой...до сих пор,до сейчас и завтра и послезавтра...но им и этого мало....Именем Его- сгубить ВЪРУ,уничтожить РАССУ,порвать это мир -на кусочки..и упиться его кровью...Именем того- кого сами же убили...."Веселы ребята" эти дети Господа....

а миллионы зачморенных иуже неотличающих Свът от Тьмы-внимают их речам,абсолютно,цинично не имеющими никакой основы-и доверяют им свои души и головы......мне- таких не жалко...Йа все больше склоняюсь к мению одного Нашего СоРатника( весьма известное имя в генетике..там) что это уже генетически..Мутация...Перрождение Структур Информационых Каналов на уровне атомарных ....гмммммм.....пусть "структур"(пардона их пока ещё не открыли официально,хотя реaльно работают в 4-5 лабах)..непоправимо..

хотя...вру...Мне жалко..но не самх убитых в Душу и голову...а их Hода...вот это- действительно достойно сожаления....столько тянули!- и на те!..полный алез капут..на Эдем прислугою к 144тыщам...."

PS Текст приведен «как отдавалось в свое время на форумах». Любителям поговорить о грамматике, а не о Сути, просьба оставить сие при себе.

««Иисус»... в кавычках потому что переводное слово... «спаситель» или «мессия» а звали Его Иешуа бен Иосиф... по телу Иешуа сохранилось римское описание Его внешности... горбатый карлик 154 см ростом... а не тот красавец коего все на крестах носят... Плащаница и изображение «иисуса» на крестах это всего лишь изображение ТАМПЛИЕРА Жака Де Моле которого в пятницу 13-го распяли на кресте...вот его то лик и вложили на потребу пастве (стаду)... а то! красавец Мужчина не то что горбатый карлик... хотя Иешуа бен Иосиф действительно был таким в теле... не стоит забывать что все происходило в Империи да не какой-нибудь а Римской... СЛУЖБЫ работали очень четко участковые квартальные городовые и другие не считая «спец»... и существовала «формА» (ударение на последнюю) а так как Иешуа был «иногородний» да вдобавок ещё и «революционно опасный» то на него такую формА завели как и на всех остальных... и она сохранилась... и по ней горбатый карлик с очень некрасивым лицом... что кстати соответствует записям Кумранских ессеев... где описан и Иешуа и брат его Иаков и ещё куча неизвестных но значимых "персонажей"... фотографии в те времена не было что вполне замещалось подробным описанием человека соответствующим оригиналу максимально...

почему современная матрешка 3, 5, 7 и редко 9... потому что доступные для чужих измерения потому и три и пять... а на самом деле матрешка из девяти матрешек состоит по девяти измерениям Души....

Потому что 8-е и 9-е измерения закрыты «иисусом»... когда Боги Наша «закачивали» со своей стороны «иисус» закрывал с этой стороны... всё что в библии пишется про обряды 7 хлебов и 5 рыб это и были действия по закрытию измерений иначе бы чужие влезли бы и в 8-е и в 9-е измерения... почему у чужих и семь подсвечников всего... выше семи ни прыгнуть никак... не доступны были уже эти измерения им... а если бы были доступные эти измерения то чужие бы нас собою заменили... «иисус» это Авега по-нашему и из них (чужих) самый достойный... и его Наши Волхвы учили... (Странник/пилигрим (по англ) это не наши слова... по нашему Авега... это странствующий Учитель... «Учитель моего Учителя»(с)... это Человек передвигающийся как «вирус» только положительный... Авега (Странник) безродный (не имеющий семьи и крова)... есть Желтые Странники есть Белые есть и серые (Иисус)... живут по 800 лет... могут перемещаться в любые Мiры потому что высокие Сущности)...»

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